Fantalk zur Champions League mit Neururer & Kohler LIVE im TV und Stream

Hinter den Kulissen: So lief der neue Fantalk im Fußballmuseum

Der Fantalk legt los zur neuen Saison in der Champions League. Am MIttwoch (20.15 Uhr LIVE auf SPORT1) sind ein Trainer und ein Weltmeister Gast bei Thomas Helmer.

Auch der Fantalk ist pünktlich zur Champions League in die neue Saison gestartet.

Das Erfolgsformat von SPORT1 legt auch am Mittwoch beim zweiten Teil zum Auftakt der UEFA Champions League ab 20.15 Uhr wieder los mit einer neuen Ausgabe aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. (SPORT1 Fantalk zur Champions League am Mittwoch ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)