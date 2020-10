Champions League, Stade Rennes vs. Krasnodar: Fans ignorieren Corona-Regeln

Die Fans eskalieren: Die Partie Stade Rennes gegen Krasnodar in der Champions League gerät zur Ausnahmesituation - trotz Pandemie-Großalarm in Frankreich.

Besonders extrem: Als Rennes in der 56. Minute per Strafstoß in Führung ging, gerieten Fans völlig außer Kontrolle, stürmten beinahe die Bande zum Rasen und standen schreiend und ungeschützt direkt am Spielfeldrand.