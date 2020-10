FC Arsenal: Per Mertesacker sieht sich als Panikkauf

Per Mertesacker spielte von 2011 bis 2018 beim FC Arsenal © Imago

Per Mertesacker überrascht mit einer Einschätzung. Seiner Meinung nach kam sein Transfer zu Arsenal nur aufgrund einer herben Niederlage der Gunners zustande.

Im August 2011 wechselte Per Mertesacker auf den letzten Drücker zum FC Arsenal. Der Deal der Gunners, die rund elf Millionen Euro für den späteren Weltmeister an Werder Bremen zahlten, wurde erst am letzten Tag der Transferperiode festgezurrt.