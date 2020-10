FC Bayern: Serge Gnabry mit Coronavirus infiziert

Gnabry an Covid 19 erkrankt

Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend einen Tag vor seinem Auftakt in der Champions League gegen gegen Atletico Madrid mitteilte, ist auch der Offensivstar mit dem Coronavirus infiziert.

Der Nationalspieler wurde positiv getestet, Gnabry soll es weiteren Angaben zufolge gutgehen, er befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Der 25-Jährige ist der zweite deutsche Nationalspieler nach Ilkay Gündogan, der an COVID-19 erkrankt ist. Der Profi von Manchester City war Ende September positiv getestet worden.

Gnabry positiv: Was bedeutet das für Bayern?

Welche Auswirkungen die Infektion Gnabrys auf das erste Gruppenspiel des FCB in der Königsklasse hat, ist bis dato unklar. Denn: Gnabry hatte bei den Bayern noch am Dienstagvormittag am Abschlusstraining mit dem gesamten Team unter Hansi Flick teilgenommen, berichtete die Bild.