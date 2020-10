NFL: Rob Gronkowski - der ideale Brady-Partner bei den Tampa Bay Buccaneers

Was bei den New England Patriots jahrelang Standard war, hat in Woche 6 der aktuellen Spielzeit eine historische Dimension erhalten.

Gronkowski: "Es ist schon eine ganze Weile her"

"Es fühlt sich gut an, in der Endzone zu sein, endlich wieder in die Endzone zurückzukehren", feierte der Tight End seinen ersten Touchdown im Trikot der Buccaneers und fügte hinzu: "Es ist schon eine ganze Weile her."

Um genau zu sein, dauerte es genau 679 Tage bis er den Ball wieder in die Endzone tragen konnte. Zum letzten Mal gelang ihm dies in Woche 14 der Saison 2018 gegen die Miami Dolphins.

Buccaneers setzen Gronkowski anders ein

"Ich will immer noch spielen, aber ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung wäre." Mit einer emotionalen Botschaft hat Superstar Luke Kuechly seinen überraschenden Rücktritt aus der NFL bekanntgegeben. Auch wenn er den Grund dafür nicht wörtlich nannte - zwischen den Zeilen wurde klar, dass Verletzungen bzw. das Risiko ihn zu diesem Schritt zwangen © Getty Images

Kuechly verlässt die große Bühne als einer der besten Linebacker der Liga, er könne das Spiel nur auf eine Art spielen - "schnell, körperlich, stark" - und genau dazu sieht er sich nicht mehr in der Lage © Getty Images

Mit nur 28 Jahren tritt Kuechly ab - und reiht sich ein in eine prominente Liste von Stars, die früh wegen Verletzungen ihre Karriere beendeten. SPORT1 zeigt, wie die NFL ihre Superstars verschleißt © SPORT-Montage: Getty Images/Picture Alliance

ROB GRONKOWSKI: Geht als einer der besten, wenn nicht der beste Tight End in die Geschichte der NFL ein. 2010 von den New England Patriots in der zweiten Runde an Position 42 gedraftet, etabliert sich "Gronk" sofort in der Offense von Superstar Tom Brady © Getty Images

In 129 Spielen erzielt 92 Touchdowns, gewinnt drei Mal den Super Bowl und wird darüber hinaus fünf Mal in den Pro Bowl gewählt © Getty Images

Im März 2019 beendet der 1,98 Meter große Hüne mit 29 Jahren seine Karriere. "Es ist Zeit nach vorne zu blicken, mit einem großen Lächeln", so Gronkowski auf seinem Instagram-Profil. In seiner neunjährigen Karriere erleidet der Tight End zwei Mal einen Bandscheibenvorfall und bricht sich ebenso oft den Arm © Getty Images

ANDREW LUCK: Der Nummer-Eins-Pick aus dem Jahr 2012 führt die Indianapolis Colts als Quarterback in kürzester Zeit aus dem Keller der NFL direkt in die Playoffs und vereint so die Hoffnungen auf den ersten Super-Bowl-Sieg der Colts seit 2006 in seiner Person © Getty Images

In seinen ersten 86 NFL-Spielen wirft er insgesamt 171 Touchdowns. Gilt als einer der intelligentesten Signal Caller der Liga © Getty Images

Doch auch er beendet schlussendlich seine Karriere mit 29 Jahren in der Pre-Season 2019/2020. "In den vergangenen vier Jahren, war ich in einem Kreis aus Verletzungen, Schmerzen, Reha, Verletzung, Schmerz, Reha. Der einzige Ausweg, den ich sehe, ist der, kein Football mehr zu spielen", so der Quarterback © Getty Images

DOUG BALDWIN: Wird 2011 als ungedrafteter Free Agent von den Seattle Seahawks unter Vertrag genommen. In seiner NFL-Karriere kommt er auf 493 Receptions, 6.593 Receiving Yards und 49 Touchdowns. Zusammen mit Quarterback Russel Wilson – für den er lange Zeit als der Lieblings-Passempfänger gilt – wird Baldwin im Jahr 2013 Super-Bowl-Sieger © Getty Images

Von der Franchise wird er im Mai 2019 entlassen, weil er die Medizin-Checks nicht mehr besteht. Der damals 30-Jährige muss sich nach dem Ende der vorherigen Saison allein drei Operationen an Knie und Schulter unterziehen © Getty Images

Nach der Entlassung beendet er mit einem Brief an sein junges Ich seine Karriere über Twitter. "Du wirst emotionale und physische Schmerzen fühlen, die du nie gekannt hast. Du wirst versagen. Aber keine Sorge, all das wird der Grund für deinen Erfolg sein“ © Getty Images

KAM CHANCELOR: Auch ein "Seahawk", auch eine Legende der Franchise aus Seattle. Der Safety wird 2010 in der 5. Runde gedraftet und bildet von 2012-2018 das Herzstück der "Legion of Boom", bestehend aus den Stammmitgliedern Chancellor, Earl Thomas und Richard Sherman © Getty Images

Im Jahr 2013 gewinnt er mit den Seahawks den Super Bowl, als sie gegen die beste Offense der Saison, die der Denver Broncos, nur acht Punkte zulassen. Darüber hinaus wird er vier Mal in den Pro Bowl gewählt © Getty Images

Wie Baldwin wird er 2019 entlassen, weil er den Medizincheck nicht besteht. "Ich habe mit diversen Verletzungen gespielt, und das auf einem hohen Level. Aber diese Verletzung kann ich nicht ignorieren", erklärt der damals 30-Jährige im Jahr 2018 via Social Media mit Blick auf seine schwerwiegende Nackenverletzung © Getty Images

CALVIN JOHNSON: Wird 2007 von den Detroit Lions an zweiter Stelle gedraftet. Bis heute hält er den Rekord für die meisten Receiving Yards (1964) in einer Saison und ist zudem der einzige Spieler der NFL, der in zwei aufeinanderfolgenden Saisons mehr als 1600 Yards erzielen kann. Nimmt von 2010 bis 2015 sechs Mal in Folge am Pro Bowl teil © Getty Images

"Megatron", wie er aufgrund seiner physischen Beschaffenheit auch genannt wird, zollt seiner Spielweise Tribut und beendet seine Karriere Anfang 2016. Zuvor leidet der damals 30-Jährige an Finger-, Knie- und Knöchelverletzungen © Getty Images

"Ich würde nicht einfach zurücktreten, nur weil wir verlieren", so Johnson angesprochen auf das Gerücht, ob der mangelnde Erfolg der "Lions" in den Playoffs mit seinem Rücktritt zu tun habe. "Es war nur mein Körper. Ich war einfach müde und satt, hatte einfach genug", sagt der Wide Receiver gegenüber Detroit Free Press © Getty Images

PATRICK WILLIS: 1985 geboren, gilt der Linebacker als einer der besten seiner Generation. Wird 2007 von den San Francisco 49ers in der ersten Runde gedraftet und stellt direkt einen (inoffiziellen) Rekord für die meisten Tackles in der Regular Season auf. Zur Belohnung wird er zum Defensive Rookie oft he Year und in den Pro Bowl gewählt – wie auch in den Jahren 2008-2012 © Getty Images

Willis leidet jahrelang an einer hartnäckigen Fußverletzung, durch die er sich aber stets durchbeißt. Im Jahr 2015 ist dann aber Schluss. Der damals 30-Jährige muss seine Karriere auf Rat der Ärzte beenden © Getty Images

In der Teamzentrale der "49ers" verabschiedet sich Willis emotional: "Es ist ein schwieriger Moment für mich. Zwar weiß ich, dass der Entscheid völlig richtig ist, aber das macht es nicht einfacher. Football war mein Leben und ist mein Leben. Und ich hoffe, dass er in irgendeiner Form auch in Zukunft ein Teil meines Lebens sein wird" © Getty Images

CHRIS BORLAND: Wird im Jahr 2014 von den San Francisco 49ers in der 3. Runde an 77. Stelle gedraftet. Der Linebacker spielt eine starke, wenn auch kurze Saison. In seinen zehn Einsätzen kam er auf 108 Tackles, einen Sack und zwei Interceptions. Im November 2014 wird er zum NFL’s Defensive Rookie oft he Month gewählt © Getty Images

Völlig überraschend beendet der damals 24-Jährige am Ende der Spielzeit schon wieder seine Karriere. Der Grund: Borland will sich nicht weiter dem Risiko von Schädel-Hirn-Traumata und deren Folgen aussetzen © Getty Images