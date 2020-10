Werder Bremen: Bundesliga-Spiel vs. TSG Hoffenheim auch ohne Zuschauer

"Was versteht ihr nicht?" Kohfeldt wütet im Werder-Training

Werder Bremen wird auch in seinem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am kommenden Sonntag auf Zuschauer-Unterstützung verzichten müssen.

Das ist das Ergebnis nach einer frühzeitigen Entscheidung des zuständigen Gesundheitsamtes in der Hansestadt.

Hintergrund: In Bremen liegt der sogenannte Inzidenzwert schon seit längerer Zeit über der kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

"Die Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus haben in der Stadt Bremen zuletzt wieder stark zugenommen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind in dem Zuge erneut verschärft worden", erklärte der Bundesliga-Vereins in einer Mitteilung.