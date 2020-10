European Premier League: Englische Top-Klubs planen wohl neue Superliga

Wall-Street-Bank mit Milliarden-Spritze?

Laut eines nicht weiter genannten Fußball-Managers soll sich die Wall-Street-Bank JP Morgan in Gesprächen über eine Fremdfinanzierung der "European Premier League" in Höhe des besagten Betrags befinden. Dieser könne dann aus künftigen Übertragungseinnahmen des Wettbewerbs zurückgezahlt werden. Der Quelle zufolge könnten die Pläne bereits Ende des Monats der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Auch FC Bayern involviert?

Dem Bericht zufolge sei auch die FIFA an der Entwicklung des neuen Formats beteiligt gewesen. Die "European Premier League" soll voraussichtlich bis zu 18 Mannschaften umfassen, die in einem Ligensystem gegeneinander spielen sollen. Am Ende sollen die bestplatzierten Teams im K.o.-Format den Sieger ausspielen. Insgesamt sollen pro Jahr Hunderte Millionen Euro an Preisgeldern ausgeschüttet werden.