Champions League: Fans glauben an Champion Bayern und Lewandowski

Geht es nach der Mehrheit der Fußballfans, ist auch in der neuen Champions-League-Saison der FC Bayern der Topfavorit. Auch an Robert Lewandowski glauben die Fans.

Fans glauben an Toptorjäger Lewandowski

Mit 15 Toren hatte Robert Lewandowski großen Anteil am Triumph der Bayern in der Vorsaison. Die Mehrheit der Befragten glaubt, dass auch in dieser Spielzeit der Titel des Toptorjägers in der Königsklasse nur über den polnischen Goalgetter führt. 49,6 Prozent sind der Meinung, dass Lewandowski erneut Torschützenkönig der Champions League wird. Der Zweitplatzierte Mohamed Salah vom FC Liverpool folgt mit 15,9 Prozent bereits mit deutlichem Abstand. BVB-Knipser Erling Haaland haben immerhin 7,4 Prozent als Torschützenkönig auf dem Zettel.