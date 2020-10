Champions League: Bayern-Gegner Atlético ist so eklig wie lange nicht

Gegen die Mannschaft des argentinischen Trainers Diego Simeone haben die Bayern in der Vergangenheit bereits unangenehme Erfahrungen gemacht. Und die Partie am heutigen Mittwochabend könnte ebenfalls zum Härtetest werden (Champions League FC Bayern - Atlético Madrid ab 21 Uhr im LIVETICKER) .

In Spanien sind sich bereits viele einig: Nach einigen durchwachsenen Jahren ist Atlético wieder auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Simeone änderte am taktischen System in den vergangenen Spielzeiten nur sehr wenig. Bereits seit fast zehn Jahren spielt Atlético vornehmlich in einem kompakten 4-4-2, das dazu gedacht ist, die Räume in der eigenen Hälfte so eng wie möglich zu halten und dem Gegner keine Pässe durch die eigenen Schnittstellen zu erlauben.