Champions League: FC Barcelona historisch - Coutinho und Dembélé treffen

Der FC Barcelona schießt Ferencváros Budapest am 1. Spieltag der Champions League ab. Coutinho und Dembélé treffen, zwei Youngster schreiben Geschichte.

Der Brasilianer, der in der vergangenen Saison an den FC Bayern ausgeliehen war, erzielte beim 5:1-Sieg der Katalanen am 1. Spieltag der Champions League gegen Ferencváros Budapest das zwischenzeitliche 3:0.