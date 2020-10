Champions League: Lazio Rom - BVB, Einzelkritik mit Reus, Haaland, Hummels

Borussia Dortmund legt gegen Lazio Rom einen Fehlstart hin. Erling Haaland bietet den einzigen Lichtblick, Reus und Co. tauchen ab. SPORT1-Einzelkritik.

MARWIN HITZ: Stand überraschend im Tor für den zuletzt angeschlagenen Roman Bürki. Wie in Hoffenheim aber mit einem soliden Auftritt. Parierte in der ersten Halbzeit stark gegen Correa. Beim zweiten Gegentor unglücklich beteiligt, aber letztlich machtlos wie bei den übrigen beiden Gegentreffern. SPORT1 -Note: 3

Meunier mit schlechtestem Spiel im BVB-Trikot

MATS HUMMELS: Licht und Schatten. In einigen Situationen zu langsam (wie vor dem 1:3, als er Ex-Kollege Ciro Immobile davonziehen ließ) und mit Fehlern im Spielaufbau. Dafür aber auch mit zwei guten Rettungsaktionen gegen Immobile (15.) und Luis Alberto (36.). SPORT1 -Note: 4,5

Notnagel Delaney fehlerhaft

THOMAS DELANEY: Musste aufgrund der personellen Probleme als Notnagel auf ungewohnter Position in der Innenverteidigung ran. Diesmal aber mit einem äußerst fehlerbehafteten Auftritt. Der Däne kam selten in die Zweikämpfe und stand bei Immobiles 0:1 zu weit weg. SPORT1 -Note: 5

RAPHAEL GUERREIRO: Der Europameister rückte wieder in die Startformation und hatte in der 21. Minute eine Mega-Chance, als er frei vor Keeper Thomas Strakosha auftauchte. Die muss er einfach machen. Hing außerdem beim 1:3 mit drin. SPORT1 -Note: 5

JUDE BELLINGHAM (bis 46.) : Ist jetzt mit 17 Jahren und 113 Tagen der jüngste Engländer, der jemals in einem CL-Spiel in der Startelf stand. Diesen historischen Abend hat er sich sicher anders vorgestellt. Unterm Strich ein schwacher Auftritt. SPORT1 -Note: 5

Sancho steckt weiter im Formtief

JADON SANCHO: Der Engländer kommt aus seinem Formtief einfach nicht raus. Der Dribbel-König hatte kaum Dribblings und zudem viele unglückliche Aktionen. Wirkte, wie schon in den vergangenen Wochen, nicht spritzig genug. SPORT1 -Note: 5

MARCO REUS (bis 76.): Der Kapitän - drei Tage zuvor in Hoffenheim noch Joker-Siegtorschütze - durfte diesmal von Beginn an ran. Ihm fehlte aber die Bindung zum Spiel. Bezeichnend: Sein Fernschuss in der 55. Minute, der fast aus dem riesigen Olympiastadion flog. SPORT1-Note: 5