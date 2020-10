Champions League: RB Leipzig - Basaksehir, Einzelkritik - Angelino überragt

MARCEL HALSTENBERG: Solide in Zweikampfführung und Spielaufbau. Nach vorne hielt sich der Nationalspieler zurück. Sah in einigen Abwehrsituationen etwas unglücklich aus. SPORT1 -Note: 3

NORDI MUKIELE: Der Franzose wirkte vor allem Spielbeginn äußerst schläfrig. Zeigte schlechtes Zweikampfverhalten und brachte seine Mitspieler in Bedrängnis. Nach vorne kaum mit Akzenten. In der 2. Halbzeit etwas souveräner. SPORT1 -Note: 4

ANGELINO: Der Mann des Spiels. Der kleine Spanier interpretierte seine Außenposition im Mittelfeld sehr offensiv, gab vor allem in Halbzeit eins mehr den Linksaußen. Wirkte überaus quirlig und spritzig, war vorne wie hinten zu finden. Vor dem Tor eiskalt. Überragende erste Hälfte, in der er nach wenige Minuten eine gute Chance vergab und den Gegner anschoss. Beim 1:0 vernaschte er die Istanbuler Abwehr mit einer schönen Körpertäuschung, beim 2:0 blieb er cool. Verpasste nach Volley-Abnahme nur knapp sein drittes Tor, als er am Außennetz scheiterte. In der zweiten Hälfte baute er wie das gesamte Team ab. SPORT1 -Note: 1,5

EMIL FORSBERG (bis 45.): In der Anfangsphase merklich darum bemüht, das Spiel an sich zu reißen. Ließ sich oft tief fallen, um das Spiel aufzubauen. Offensiv mit wenig Akzenten. SPORT1 -Note: 4

YUSSUF POULSEN: Der Däne war Zielspieler in der Leipziger Offensive. Ließ den Ball immer wieder klug abtropfen, sodass seine Nebenleute nachrücken konnte. So war er auch mitbeteiligt am 1:0, als er einen Orban-Pass auf Kampl klatschen ließ, der den Torschützen Angelino in Szene setzte. Mit seinem Ballgewinn maßgeblich am zweiten Treffer beteiligt. Selbst allerdings kaum mit Abschlüssen. SPORT1-Note: 2,5