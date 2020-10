Champions League: Lazio Rom - BVB 3:1 - Immobile schockt Dortmund

Der Ex-Dortmunder hat in der Champions League für einen Fehlstart des BVB gesorgt. Der italienische Nationalspieler, der in der Saison 2014/15 das BVB-Trikot getragen hatte, führte Lazio Rom im ersten Gruppenspiel zu einem 3:1 (2:0)-Sieg gegen weitgehend harmlose Dortmunder. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Haaland lässt den BVB nur kurz hoffen

Dabei war das "leichte Problem", das Trainer Lucien Favre in der Abwehr angesichts von Sperren, Erkrankungen und Verletzungen sehr beschönigend ausgemacht hatte, durch Piszczeks Rückkehr auf rechts zumindest etwas gelindert. In der löchrigen Dreierkette half neben Mats Hummels wieder Thomas Delaney aus. ( Das Spiel zum Nachlesen im TICKER )

Favre setzt im Tor auf Hitz statt Bürki

Möglicherweise bahnt sich beim BVB zudem ein Torwartwechsel an. Zwischen den Pfosten stand wie im Pokal und zuletzt auch in der Liga Hitz, Roman Bürki saß auf der Bank. Favre wollte sich bei Sky dazu nicht näher äußern.

Am Dienstag hatte er große Lust, sich zu revanchieren. Der 30-Jährige startete auch nach seinem fünften Champions-League-Tor (die ersten vier waren für Dortmund) immer wieder in die Tiefe: Einmal parierte Hitz (14.), dann blockte Piszczek in höchster Not (15.) wie später nochmals gegen Luiz Felipe (36.).