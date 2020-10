Champions League, Real Madrid: Sergio Ramos löst Alarm bei Zinedine Zidane aus

Nach der blamablen 0:1-Pleite gegen Cádiz muss Real Madrid in der Champions League gegen Shakhtar Donetsk ( Champions League: Real Madrid - Shakhtar Donetsk ab 18.55 Uhr im LIVETICKER ) dringend eine Reaktion zeigen. Denn die Königlichen brauchen zwingend eine Formsteigerung, um dem Clásico gegen den FC Barcelona am kommenden Samstag halbwegs optimistisch entgegenblicken zu können.

Die "Ramosdependencia" bei Real Madrid

Die jüngsten Beispiele dafür gab es in der vergangenen Champions-League-Spielzeit zu sehen. Im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City fehlte Ramos beim 1:2, das nach dem Hinspiel (ebenfalls 1:2) das sehr frühe Ausscheiden in dem Wettbewerb bedeutete, den Real in den vergangenen Jahren dominiert hatte. Zuvor hatte es in der Gruppenphase in Abwesenheit von Ramos für die Madrilenen bereits ein schmerzhaftes 0:3 bei Paris Saint-Germain gegeben.