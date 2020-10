Fans von Newcastle United wehren sich wegen Tickets und TV-Angebot

Newcastle-Fans spenden Geld lieber

Denn viele Newcastle-Fans zahlen derzeit nicht nur für unbrauchbare Tickets. Auch für die Übertragung in Internet und TV mussten sie zuletzt tief in die Tasche greifen. Das 1:4 ihres Klubs gegen Manchester United am Samstag war teil eines umstrittenen Pay-per-View-Angebots der Premier League. Wer am Wochenende eines von mehreren ausgewählten Spielen sehen wollte, musste 14,95 Pfund zahlen (16,37 Euro). Zusätzlich zu sonstigen Abo-Kosten, die für das allwöchentliche Fußball-Vergnügen womöglich sonst ohnehin schon anfallen.