Lucas Hernández vom FC Bayern: Diego Simeon bester Trainer der Welt

Lucas Hernández hat in seiner Karriere schon drei überragende Trainer erlebt. Nun verrät er, wen er für den besten der Welt hält.

"Ich bin ihm sehr dankbar für alles, was er getan hat. Er (Diego Simeone, Anm.) ist in meinen Augen der beste Trainer der Welt", sagte der 24-Jährige. Eine durchaus überraschende Aussage, schließlich gewann Hernández unter Didier Deschamps den WM-Titel und unter seinem aktuellen Coach Hansi Flick das Triple.

Hernández will sich bei Bayern beweisen

Hernández sprach auch über seine schwierige erste Saison bei Bayern: "Mein erstes Jahr war nicht das beste, aber ich versuche dieses Jahr individuell und mit der Mannschaft zu glänzen. Ich will das zeigen, was ich kann."

Den Wechsel zu Bayern, an die er noch bis 2024 gebunden ist, bereue er nicht: "Das sind Entscheidungen, die man im Leben trifft. Ich wollte zu diesem Klub und ich bin nicht enttäuscht. Ich bin zu einem großen Klub gewechselt, der große Stücke auf mich setzt. Dieses Vertrauen will ich nun zurückzahlen. Wir haben in der letzten Saison alle Titel geholt. Natürlich habe ich aber eine besondere Verbindung zu Atlético. Ich bin dort aufgewachsen und der Verein hat mir alles gegeben."