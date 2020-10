Griechenlands Ministerpräsident kippt Zuschauer-Rückkehr

Das hat nicht lange gedauert: In Griechenland werden in den Stadien doch keine Fans zugelassen. Kurz zuvor gab es noch grünes Licht.

Wie er am Dienstag mitteilte, würden auch nur wenige Zuschauer "die falsche Botschaft an die Bürger senden in einer Zeit, in der Versammlungen vermieden und Gesundheitsvorgaben streng befolgt werden sollen".