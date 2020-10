La Liga: Gehalts-Streit beim FC Barcelona - Spieler wollen einzeln verhandeln

Barca-Direktor redet Stars ins Gewissen

Die Vorstandsetage hat andere Pläne: Sie will alle Angestellten an den Verhandlungstisch rufen, den Spielern dabei aber nur einen Sitz unter den zehn Repräsentanten der Arbeitnehmer gewähren. Obwohl sie mehr als 90 Prozent des gesamten Gehaltsvolumens ausmachen.

"Es muss das Resultat von allen Gruppen und Abteilungen sein", schrieb Gemma Biosca, Direkotor für Human Resources in einem Brief an die Spieler, der der Marca vorliegt. Für separate Verhandlungen gebe es keinen Anlass: "Das Level eurer Vergütung ist nur in einem Szenario voller wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu gewährleisten, wie ihr selbst wisst."