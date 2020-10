Pickford und Richarlison nach Fouls an van Dijk und Thiago bedroht

Jorden Pickford wird auch im Nachgang nicht für das Foul an Virgil van Dijk gesperrt. Im Netz wird er aber wie auch Richarlison hart attackiert.

Irritierender Randaspekt: Die Daily Mail berichtet, das Coote in seiner Funktion als VAR das Foul gar nicht überprüft habe - weil die Aktion mit dem Abseitspfiff für ihn schon erledigt gewesen sein soll. Von offizieller Seite wurde dies bestritten. Liverpool hatte bereits eine Überprüfung der VAR-Entscheidungen gefordert .

Konsequenzen hatte Pickfords Aktion aber auch ohne offizielle Strafe. Weil sich van Dijk schwer am Knie schwer verletzte und lange ausfallen wird, wurde der 26-Jährige in der Öffentlichkeit massiv angegangen. In den sozialen Medien wurde der englische Nationalkeeper übel beschimpft, beleidigt und sogar bedroht. Das rief sogar die Polizei auf den Plan.