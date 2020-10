La Liga: Ronald Koeman kritisiert Lionel Messi vom FC Barcelona

Ronald Koeman äußert leise Kritik an seinem Superstar. Echte Zweifel hat der Trainer des FC Barcelona aber nicht an Lionel Messi.

Nach zwei ordentlichen Spielen zum Saisonauftakt konnte er in den Duellen mit dem FC Sevilla (1:1) und dem FC Getafe (0:1) zuletzt nicht überzeugen. Beide Male blieb er ohne Torbeteiligung, zuvor gelangen immerhin ein Treffer und zwei Assists.

Kurzer Rückblick: In der letzten Saison hatte Messi zwar immer noch 31 Tore in allen Wettbewerben geschossen, in seinen besten Zeiten traf er aber weit häufiger. 25 Liga-Tore waren seine schlechteste Bilanz seit über einem Jahrzehnt.