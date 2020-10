Premier League: Leeds United -Wolverhampton Wanderers, Koch wird in Weichteilen getroffen

Robin Koch erlebt in der Premier League mit Leeds United einen Tag zum vergessen: Er kassiert eine Niederlage und einen Tritt in den Unterleib.

So hatte sich Robin Koch seinen Montagabend wohl nicht vorgestellt.

Der Deutsche trat mit seinem Klub Leeds United in der Premier League zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers an und unterlag mit 0:1 (0:0). ( Service: SPIELPLAN der Premier League )

Außerdem musste der Verteidiger auch noch einen Tritt in seine Weichteile hinnehmen. Wolverhamptons Siegtorschütze Raúl Jiménez hatte an der Außenlinie im Fallen nach Koch getreten und ihn dort getroffen, wo es für jeden Mann am schmerzhaftesten ist.