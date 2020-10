DFB: Thomas Müller gehört zurück in die Nationalmannschaft, sagt Pit Gottschalk

Als ich in Kindertagen die deutsche Fußballgeschichte kennenlernte, ließ mich eine Personalie ratlos zurück: Warum hat Gerd Müller nach dem WM-Finale 1974 kein weiteres Länderspiel absolviert?

Damals sprang keiner über seinen eigenen Schatten. Gerd Müller blieb bei 62 Länderspielen (mit 68 Toren) und fügte nach dem WM-Sieg kein weiteres hinzu. Dabei hätte man ihn dringend gebraucht. Deutschland schied als Titelverteidiger bei der WM 1978 kläglich in der Zwischenrunde aus, jedes zweite von sechs WM-Spielen endete 0:0.

Müllers Lücke ist immer noch nicht geschlossen

Erstens stimmt dessen Leistung beim FC Bayern wieder - er schießt Tore und bereitet Tore vor. Mehr noch, zweitens: Einen zweiten Spieler wie Thomas Müller hat Löw nicht in der Nationalmannschaft. In Westernfilmen würde ein Revolverheld niemals auf sein zweites Schießeisen verzichten, wenn das erste keinen Schuss abgibt.

Thomas Müller kann so eine Waffe im Spiel der deutschen Mannschaft bleiben: Er macht halt Dinge, die kein anderer wagt. Warum darauf verzichten? Das wäre nur sinnvoll, wenn Müller außer Form wäre. Ist er aber nicht. Wäre Thomas Müller dominant? Ja - aber das sind die zwei verbliebenen Weltmeister Toni Kroos und Manuel Neuer auch.

Löw sollte mit Müller Kaffee trinken gehen

Von Thomas Müller kommen keine Signale, dass er einem Comeback in der Nationalmannschaft abgeneigt wäre. Es gibt sogar Anzeichen, dass er sich durchaus vorstellen kann, unter Junioren-Bundestrainer Stefan Kuntz an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen.