Tennis, ATP: Roger Federer - so weit weg ist sein Comeback

Und fügte an: "Aber ich arbeite schon eine Weile absolut schmerzfrei an Kondition und Kraft. Weitere Operationen wird es nicht geben."

Federer sieht Nadals French-Open-Sieg zu Hause

So verfolgte Federer die Grand Slams in New York vor dem Fernseher und sah, wie Rafael Nadal bei den French Open vor wenigen Wochen seinen 20. Major-Titel holte - um damit in der ewigen Rangliste zu Federer aufzuschließen.