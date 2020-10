NFL: Markus Kuhn traut Tom Brady in Tampa "alles" zu

Cam Newton top - Tom Brady mit alter Klasse

Kein Wunder also, dass die Bucs so gut wie lange nicht mehr dastehen. Ich traue Brady noch immer alles zu - er hat immer noch das alte Niveau, kann Großes schaffen. Vielleicht kommt ihm im Alter in Florida auch das etwas wärmere Wetter entgegen im Vergleich zum kalten Nordosten zuvor. Seine Top-Performance jetzt gegen die Packers spricht jedenfalls für sich.

Cousins muss bei Vikings liefern

Bell zu Mahomes Chiefs - ein Coup

Aber ein Team wie die Chiefs, das in seinem Grundgerüst so gefestigt ist, das ist für so einen Spieler wie Bell vielleicht perfekt. Für die Gegner wird das dann eher zu einem Albtraum.

Markus Kuhn (34) ist ein ehemaliger Footballspieler und wurde 2012 in der siebten Runde von den New York Giants ausgewählt. Für die Franchise war der Defensive Tackle von 2012 bis 2015 in der NFL aktiv und absolvierte in dieser Zeit 39 Spiele. In der Saison 2014 erzielte er als erster Deutsche überhaupt einen Touchdown in der NFL. Seit vergangener Saison ist er gemeinsam mit Sebastian Vollmer als Kommentator des Monday Night Games bei DAZN im Einsatz. Darüber hinaus arbeitet Kuhn wieder bei den Giants in der Abteilung Football Operations und ist dort für Scouting und Spielerverträge zuständig.