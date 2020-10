Fosbury Flop: Die Geschichte der Hochsprung-Revolution

Die Olympischen Spiele in Mexico City sind durch diverse ikonische Momente in bleibender Erinnerung. Für einen davon sorgte Richard Douglas "Dick" Fosbury mit der erfolgreichen Kreation einer neuen Technik im Hochsprung, die zum neuen Standard der Disziplin wurde - und es bis heute ist.

Die neue Technik wurde im Hochsprung zum Standard

Am 20. Oktober 1968 in Mexico City veränderte der "Fosbury Flop" die Leichtathletik radikal: Der damals 21 Jahre alte Erfinder holte Gold mit olympischem Rekord und läutete damit eine neue Ära ein.

Der Name "Flop" geht auf die Schlagzeile eines Sportjournalisten aus Fosburys Heimat Oregon zurück: "Fosbury Flops Over Bar" schrieb der, verglich den Sprungstil mit einem Fisch, der nach dem Fang an Land floppt - sich also auf den Rücken dreht und seinen Körper krümmt.

Die Leichtathletik-WM in Katar ist Geschichte. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Sportlichen Höchstleistungen und Medaillen für Deutschland stehen große Kritik am Austragungsort und der Wirbel um ein besonderes Projekt rund um Konstanze Klosterhalfen gegenüber. SPORT1 zeigt die Tops und Flops der Leichtathletik-WM © SPORT1-Montage: Florian Hajra/GettyImages/iStock

FLOPS - SEBASTIAN COE: Der Weltverbandspräsident wurde vor Beginn der WM einstimmig wiedergewählt und wünschte sich danach, nicht mehr nur über den russischen Dopingskandal reden zu müssen. Unangenehme Themen gab es dennoch: Die Hitze, kollabierende Athleten, die leeren Zuschauerränge, die Dopingsperre von Alberto Salazar. Ein Aufbruch in eine bessere Zukunft sieht anders aus © Getty Images

CHRISTIAN COLEMAN: Dass Usain Bolt als Attraktion der Leichtathletik nicht zu ersetzen sein würde, war irgendwie klar. Aber musste dann ausgerechnet Christian Coleman die 100 m gewinnen? Der 23-Jährige verpasste innerhalb eines Jahres drei Dopingtests und wurde alleine wegen eines nur sehr gut bezahlten Anwälten bekannten Passus im Regelwerk nicht gesperrt. Er gewann vor Justin Gatlin, zweimal wegen Dopings gesperrt © Getty Images

STARTBLOCKKAMERAS: Innovationen sind nötig, aber sowas? Kameras, die beim Start nicht nur in die Gesichter der Athleten filmen, sondern auch andere Aufnahmen machen? Die Athletinnen beschwerten sich zurecht darüber, dass sie in der knappen Sportbekleidung über die Linsen steigen mussten. Es kam letztlich zu einer Einigung, die gezeigten Bilder der Startblockkameras rechtfertigten ihren Einsatz aber sowieso nicht © Getty Images

CHRISTOPH HARTING: Vor der WM, als der Olympiasieger von Rio noch mit der Presse sprach, redete Harting vom Weltrekord und der Wiederholung seines Gold-Coups in Tokio nächstes Jahr. Seit Jahren passen Anspruch und Wirklichkeit bei dem Berliner nun schon nicht mehr zusammen, in Doha verpasste er das dritte große Finale in Serie. Die Frage nach dem Warum bleibt unbeantwortet. Harting will erst nach Tokio wieder etwas sagen © Getty Images

HITZE IN KATAR: Die WM war gut organisiert, klar. Aber die Leichtathletik als auch das Gastgeberland haben sich mit diesen Titelkämpfen keinen Gefallen getan. Die unerträgliche Hitze außerhalb des Stadions führte selbst bei Top-Athleten zu Zusammenbrüchen, der deutsche Geher Nils Brembach kollabierte bei Temperaturen von weit über 30 Grad und extremer Luftfeuchtigkeit. Die schlimmen Bilder werden in Erinnerung bleiben © Getty Images

ZUSCHAUER IN KATAR: Dass die ohnehin schon eher gering ausgeprägte Vorfreude auf die Winter-WM 2022 in Katar durch die Leichtathletik-WM nicht unbedingt gesteigert wurde, liegt auch an den fehlenden Zuschauern. Das Stadion in Doha musste mit Gastarbeitern gefüllt werden, bei der Goldmedaille von Katars Hochsprung-Held Mutaz Essa Barshim wurde die Siegerehrung verschoben, weil sich keine Fans mehr im Stadion befanden © Getty Images

THOMAS RÖHLER: Der Olympiasieger und Europameister im Speerwurf, der in der Saison mit großen technischen Problemen zu kämpfen hat, wird in der Qualifikation katastrophaler 23., zwei von drei Würfen macht er ungültig. Sein Formaufbau ist auf Tokio 2020 ausgelegt. Auch der hoch eingeschätzte Andreas Hofmann scheitert in der Qualifikation und wird 20. © Getty Images

IAAF: Der Weltverband steht wegen der WM-Vergabe ohnehin in der Kritik, da tappt die IAAF in das nächste Fettnäpfchen. Als der hoffnungslos abgeschlagene Braima Suncar Dabo aus Guinea-Bissau seinen völlig entkräfteten Kontrahenten Jonathan Busby im Vorlauf über 5000m ins Ziel hilft, werden beide Läufer disqualifiziert, obwohl sie sowieso keine Chance aufs Weiterkommen hatten. Herz zeigen geht anders © Getty Images

NIKE OREGON PROJECT: NOP-Boss Alberto Salazar wird wegen Verstoßes gegen Doping-Richtlinien für vier Jahre gesperrt, dadurch bekommt sein gesamtes Projekt einen negativen Anstrich. Zwar liegen die Vergehen bereits mehr als fünf Jahre zurück, dennoch wird das umstrittene, aber sehr erfolgreiche Projekt von der Öffentlichkeit sehr kritisch beurteilt © Getty Images

TOPS - NIKE OREGON PROJECT: Wegen des immensen Erfolges ist das NOP aber auch eine Erfolgsgeschichte bei dieser WM. Drei Goldmedaillen sowie einmal Silber und einmal Bronze gehen nach Beaverton, Oregon, wo die Trainingsgruppe um Konstanze Klosterhalfen ihren Trainingsstützpunkt hat. Sifan Hassan aus den Niederlanden gewinnt gleich zweimal Gold © Getty Images

DABO UND BUSBY: Sie sorgten gleich am ersten Tag für den ersten "Herzensmoment" der WM. Dabo schleppte Busby im Vorlauf über 5000 Meter eine Runde lang bis ins Ziel. Der völlig erschöpfte Busby wurde sogar als Erster über die Ziellinie geschoben. Dennoch zeigte der Weltverband keine Gnade und disqualifizierte beide © Getty Images

MÜTTER: Shelly-Ann Fraser-Pryce (Bild), Allison Felix, Christina Schwanitz und Geherin Liu Hong: Mit eindrucksvollen Leistungen meldeten sich gleich mehrere Topathletinnen nach einer Schwangerschaft auf der WM-Bühne zurück. Doch sie alle berichteten von vielen Zweifeln und Problemen nach der Geburt ihrer Kinder © Getty Images

Sie überwanden die Hindernisse. "Daran sollen sich auch viele andere Mütter ein Beispiel nehmen, die sagen, weil ich ein Kind habe, kann ich nicht arbeiten, eine Führungsposition übernehmen. Das ist Blödsinn", sagte Schwanitz (Bild). Vorbilder, wie sie sich Kinder nur wünschen können © Getty Images

GESA FELICITAS KRAUSE: Die Hindernisläuferin zeigte, was mit viel Hingabe und Fleiß erreichbar ist. Mit Bronze und deutschem Rekord belohnte sie sich für ein Jahr ohne freien Tag. Nach der WM geht es in den Griechenland-Urlaub. Verdient © Getty Images

KONSTANZE KLOSTERHALFEN: Sie wurde begleitet von vielen Zweifeln wegen ihrer Teilnahme am Nike Oregon Project. Dennoch lieferte die 22-Jährige ab und lief in ihrem ersten großen WM-Rennen auf einen starken dritten Platz über 5000 Meter. Sie steht ebenso für eine neue Leichtathletik-Generation wie... © Getty Images

NIKLAS KAUL: Das 21 Jahre junge Supertalent verbesserte sich im Zehnkampf von Disziplin zu Disziplin, am Ende stand sensationell die Goldmedaille für den Deutschen. Kaul kann den Zehnkampf über Jahre hinweg prägen, auch wenn die Favoriten im Laufe des Wettkampfs nacheinander ausschieden oder schwächelten © Getty Images

MALAIKA MIHAMBO: Mit einem Wahnsinns-Satz über 7,30 Meter im dritten Versuch sicherte sich die Deutsche WM-Gold im Weitsprung. Dabei wäre Mihambo ausgeschieden, wenn der Versuch nicht gezählt hätte. 38 Zentimeter betrug der Abstand auf die Zweitplatzierte, der größte Vorsprung der WM-Geschichte. Hinterher sprach die 25-Jährige vom "Sprung ihres Lebens" © Getty Images

MARIAM FARID:Die katarische Hürdenläuferin läuft auch gegen Vorurteile, über 400 Meter tritt sie mit Leggins und Kopftuch an. "Ich breche Klischees und das Bild, das Leute von Frauen im Nahen Osten haben. Wir sind frei und auch wir dürfen Sachen machen", sagte sie. Dass sie chancenlos ist, ist an diesem Tag unwichtig © Getty Images