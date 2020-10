BVB: Das sagt Talente-Trainer Otto Addo zum Moukoko-Eklat

Im U19-Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wurde BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko am Wochenende von den Fans des Erzrivalen aufs Übelste beleidigt , nachdem er beim 3:2-Sieg alle drei Treffer erzielt hatte.

"Leider gibt es immer noch zu viele Idioten da draußen, die so denken. Ich finde das traurig und schade. Dass so etwas in der Jugend passiert, setzt dem ganzen die Krone auf. Der Junge hat sportlich die richtige Antwort gezeigt und lässt sich auch von solchen Begleitumständen nicht aufhalten", findet Addo im Gespräch mit SPORT1 deutliche Worte.