Liverpool: Jürgen Klopp mit rührender Botschaft an Virgil van Dijk

Liverpool-Abwehrchef Virgil van Dijk hat es böse am Knie erwischt. Trainer Jürgen Klopp fühlt mit ihm und sendet dem Niederländer eine emotionale Botschaft.

Der Innenverteidiger hatte sich im Merseyside-Derby am Wochenende bei einem Zweikampf mit Evertons Keeper Jordan Pickford eine schwere Knieverletzung zugezogen. Nun muss der Meister ohne seinen Boss in der Defensive auskommen - vielleicht sogar bis zum Saisonende.

Trainer Jürgen Klopp reagierte nun auf die bittere Nachricht und sendete bei LiverpoolTV eine emotionale Nachricht an seinen Leistungsträger.

van Dijk: Trainer Klopp "fühlt extrem mit"

"Wir sind für ihn da, das weiß er. Und wir werden auf ihn warten, wie eine gute Ehefrau wartet, wenn der Ehemann im Gefängnis sitzt. Und wir werden in der Zwischenzeit alles tun, was wir können, um es ihm so leicht wie möglich zu machen", erklärte der 53-Jährige.