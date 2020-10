Anzeige

WNTT mit Basti Red, Philipp Maisel und Dr. Florian Hohmann WNTT diskutiert Fußball der Zukunft

SPORT1 präsentiert die interaktive Liveshow "WNTT - WE NEED TO TALK" mit Maik Nöcker © SPORT1

SPORT1

In der neuen Folge WNTT - We Need To Talk diskutiert Maik Nöcker mit seinen Gästen über den Eklat um Youssoufa Moukoko und den Fußball der Zukunft - ab 22 Uhr LIVE auf SPORT1.

Der Fußball der Zukunft, Umgang mit Rassismus und Beleidigungen und zu guter Letzt die Aufsteiger vom VfB Stuttgart:

In der neuen interaktiven Fußball-Liveshow WNTT - "We Need To Talk" diskutiert Moderator Maik Nöcker mit seinen Gästen über Themen, die die Fußball-Welt bewegen - ab 22 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Anzeige

Per Call-In nimmt diesmal Bastian Roth aka @bastired vom Podcast @eintr8podcast und @drei90 teil.

Außerdem gibt Philipp Maisel, Sportjournalist der Stuttgarter Nachrichten und Macher des Podcasts @MeinVfB, ein Update zum erfolgreichen Saisonstart der Schwaben. Dr Florian Hohmann, Projekt Leader an der Universität St. Gallen, unterstützt die Runde als Experte für Finanzen in der Bundesliga.

Die Themenschwerpunkte:

- Von "Leg dich ins Grab" bis "Verpiss dich, du Hurensohn": Wie bekämpft man eigentlich Beleidigungen und Rassismus im Fussball?

- Wild Boys Stuttgart: Erobern die jungen Wilden jetzt die Liga?

- Wünsch dir was! Wie soll der Fußball der Zukunft aussehen?