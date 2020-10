BVB: Mats Hummels lobt Ciro Immobile - viele Ausfälle gegen Lazio Rom

Borussia Dortmund will bei seinem Champions-League-Auftakt bei Lazio Rom am Dienstag (Champions League: Lazio Rom - BVB ab 21 Uhr im LIVETICKER) vor allem seinen früheren Torjäger Ciro Immobile in Schach halten. "Wir dürfen ihm keine Chancen geben, wir wissen um seine ungeheure Qualität im Abschluss", warnte Abwehrchef Mats Hummels am Montag in Rom: "Er ist vor dem Tor seit ein paar Jahren eiskalt."