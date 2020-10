Radsport: Julian Alaphilippe nach Sturz erfolgreich an Hand operiert

Julian Alaphilippe hat sich an der Hand verletzt © Imago

Julian Alaphilippe wird nach seinem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt an der Hand operiert. Die schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich nicht.

Rad-Weltmeister Julian Alaphilippe ist erfolgreich an der bei einem Sturz am Sonntag verletzten rechten Hand operiert worden. Das teilte sein Team Deceuninck-Quick Step mit.

Bei einer Kollision mit einem Begleitmotorrad während der Flandern-Rundfahrt war der Franzose schwer gestürzt und hatte sich Brüche in der Hand zugezogen. Alaphilippe muss nun drei Wochen einen Gips tragen. Bereits am Sonntag hatte das Team mitgeteilt, dass der 28-Jährige in dieser Saison nicht mehr starten kann.