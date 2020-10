FC Bayern: Corentin Tolisso nach Roter Karte für zwei Spiele gesperrt

Der FC Bayern muss in den nächsten beiden Bundesliga-Partien auf Corentin Tolisso verzichten. Der Franzose wird nach seiner Roten Karte gesperrt.

Corentin Tolisso fehlt gegen Frankfurt und Köln

In der Champions League, wo die Bayern am Mittwoch gegen Atlético Madrid antreten, ist Tolisso spielberechtigt (Champions League: FC Bayern - Atlético Madrid am Mit. ab 21 Uhr im LIVETICKER).