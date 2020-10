Motorsport: Billy Monger will ins Team von Lewis Hamilton in Extreme E

Dafür hat der 21-Jährige kürzlich in der Extreme E einen Test absolviert. Dabei handelt es sich um die neue Elektro-SUV-Serie von Formel-E-Gründer Alejandro Agag. "Das war ziemlich cool und ganz anders als das, was ich bisher gemacht habe", sagt Monger zu SPORT1 . "Ich mag solche Herausforderungen."

Lewis Hamilton hat Team in Extreme E

Monger weiß: "Ich komme aus der Formel 3. Ich fahre Rundstrecken- und Formelrennen. Ich bin also kein Rallye-Meister. Aber die Serie steht für Vieles, für das ich auch persönlich stehe. Denn die Zukunft ist elektrisch. Daher schaue ich mir das definitiv an und schließe nichts aus."

Monger hat auch schon ein Team, für das er gerne starten würde: das von Formel-1-Rekordsieger Lewis Hamilton. "Wenn du hörst, dass Lewis ein eigenes Team an den Start schickt, dann weißt du, dass dieses Team um Siege fahren wird", erklärt Monger. "Jeder, der also an der Meisterschaft interessiert ist, ist an auch an diesem Platz interessiert."