UEFA: Corona-Regeln in Champions League und Europa League für FC Bayern und Co.

Zum Start der vergangenen Saison der Champions League und der Europa League konnte noch keiner ahnen, in welcher Situation sich Europa ein Jahr später befindet. Jeder sportliche Wettbewerb ist in Zeiten, die von dem Coronavirus geprägt werden, mittlerweile eine Reise ins Ungewisse.

Derzeit gilt fast ganz Europa als Risikogebiet, weswegen die Corona-Pandemie nun auch in den europäischen Wettbewerben zu einigen Veränderungen im Vergleich zur Vorsaison führt.

SPORT1 fasst zusammen, auf welche Neuerungen sich die deutschen Teams gefasst machen müssen. In der Champions League treten neben dem Titelverteidiger aus München auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach an. In der Europa League vertreten Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim die deutschen Farben.