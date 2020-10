CoD: MW Update für PC - Teilweise Deinstallation nun möglich

Call of Duty: Modern Warfare belegt Unmengen an Speicherplatz. Nun kommen die Entwickler den PC-Spielern entgegen und ermöglichen teilweise löschbare Bestandteile.

Wer Call of Duty: Modern Warfare auf dem PC besitzt, dem dürften die regelmäßigen Updates ordentlich zugesetzt haben: bis zu 250 Gigabyte Speicherplatz nahm der Shooter zuletzt auf den Festplatten ein. So kam es dazu, dass Spieler, die CoD: MW auf einer 250 Gigabyte-SSD installiert hatten, keine Möglichkeit mehr hatten, am Spielgeschehen teilzunehmen. Dieser Umstand stieß innerhalb der Community zuletzt immer mehr auf Unverständnis, wie ein Shooter so viel Speicherplatz einnehmen kann. Nur zum Vergleich: das wahrlich nicht kleine Action-RPG "The Witcher 3" von CD PROJEKT RED aus dem Jahre 2015 bringt lediglich knapp über 54 Gigabyte auf die digitale Waage.