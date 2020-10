Youssoufa Moukoko wird bei BVB gegen Schalke beleidigt - Kommentar von Pit Gottschalk

Dortmunds Talent Youssoufa Moukoko wird auf Schalke übel verunglimpft. SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk fordert Konsequenzen und nimmt auch die Klubs in die Pflicht.

Trotzdem bleibt die Frage: Wie konnte es so weit kommen? Es ist nicht lange her, dass der Journalist André Voigt bei einem Länderspiel in Wolfsburg ähnliche Sprüche gegen Nationalspieler mit dunkler Hautfarbe anhören musste; seine Veröffentlichung schockte die Fußballwelt.