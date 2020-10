NFL: Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady besiegen Green Bay Packers um Rodgers

Der deutsche Receiver Equanimeous St. Brown gab für die Packers sein Comeback nach überstandener Knieverletzung, konnte allerdings die beiden in seine Richtung geworfenen Bälle nicht fangen.

Packers mit gutem Start - Brady dreht auf

Die Packers hatten einen guten Start ins Spiel erwischt und waren früh mit 10:0 in Führung gegangen. Runningback Aaron Jones lief für die Packers Ende des ersten Viertels zu einem 1-Yard-Touchdown.

Rodgers erwischt gebrauchen Abend

Und so kam es, dass dem 36-Jährigen, der sich zuvor bei 156 Würfen keine Interception geleistet hatte, gegen die Bucs gleich zwei innerhalb von drei Würfen unterliefen.

Rodgers brachte insgesamt auch nur 16 seiner 35 Pässe für 160 Yards an den Mann. Sein Passer-Rating von 35,4 war das zweitschlechteste seiner Karriere.

"Du will nie auf diese Art und Weise verlieren. Aber ich spürte, dass wir so einen Weckruf im Laufe dieser Saison gebraucht haben", sagte Rodgers: "Ich denke, dass Glück im Unglück liegt und wir daraus gestärkt hervorgehen können."

Tampa Bay vorne - erste Pleite für Packers

Tampa Bay liegt nach dem Sieg mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf dem ersten Platz in der NFC South.

Mit Silvester 2019 laufen die 10er-Jahre des aktuellen Jahrtausends ab. Wer sind die größten Stars des vergangenen Jahrzehnts in der NFL? SPORT1 stellt das Team der 10er Jahre auf © SPORT1-Montage/Getty Images

KICKER – JUSTIN TUCKER (Team: Baltimore Ravens, Ehrungen: 3x Pro Bowl, 3x All-Pro First Team): Tucker ist seit Jahren der konstanteste und beste Kicker der Liga. 90 Prozent seiner Field Foals verwandelt er - auch aus über 50 Yards ist der Ravens-Kicker stark © Getty Images

PUNTER – JOHNNY HEKKER (L.A. Rams, 4x Pro Bowl, 4x All-Pro First Team): Tuckers Gegenstück als Punter zeigt nicht zuletzt im punktearmen Super Bowl 2019 seine ganze Klasse. Hätten die Rams gewonnen, wäre Hekker ein MVP-Kandidat gewesen. Außerdem auch ein guter Passer bei Fakes © Getty Images

DEFENSIVE END – J.J. WATT (Houston Texans, 5x Pro Bowl, 3x Defensive Player of the Year): Ihn fürchten die Quarterbacks der NFL wie kaum einen anderen. Watt gelangen als erstem Spieler überhaupt zwei Saisons mit mindestens 20 Sacks © Getty Images

DEFENSIVE TACKLE – AARON DONALD (L.A. Rams, seit seinem Rookie-Jahr 2014 immer im Pro Bowl, 4x All-Pro First Team, 2017 und 2018 Defensive Player of the Year): Donald eroberte die Liga 2014 als Rookie des Jahres im Sturm und kann ganze Offensivreihen im Alleingang lahmlegen © Getty Images

DEFENSIVE TACKLE – GENO ATKINS (Cincinnati Bengals, 8x Pro Bowl, 2x All-Pro first Team): In acht vo neun Jahren absolvierte Atkins alle 16 Spiele, seit 2015 schafft er immer mindestens neun Sacks und ist kaum zu kontrollieren © Getty Images

DE – CAMERON WAKE (Tennessee Titans, 5x Pro Bowl, 1x All-Pro First Team): Mit 95 Sacks liegt er für die Dekade nur hinter Von Miller und Watt zurück. Der 37-Jährige erlebte seine Glanzzeit bei den Miami Dolphins und kämpfte sich über die Canadian Football League in die NFL © Getty Images

OUTSIDE LINEBACKER – VON MILLER (Denver Broncos, 8x Pro Bowl, 3x All-Pro First Team): Der einstige Super-Bowl-MVP. Dem gefürchteten Quarterback-Jäger gelangen bereits 105 Sacks. In den Playoffs 2016 terrorisierte er erst Tom Brady und dann Cam Newton im Super Bowl © Getty Images

INSIDE LINEBACKER – LUKE KUECHLY (Carolina Panthers, 7x Pro Bowl, 5x All-Pro First Team, 2016 Defensive Player of the Year): Der Anker der Panthers-Defense schaffte als einziger Spieler des Jahrzehnts drei Jahre mit mindestens 160 Tackles © Getty Images

OUTSIDE LINEBACKER – TERRELL SUGGS (Kansas Chiefs, 4x Pro Bowl seit 2010, All-Pro First Team und Defensive Player of the Year 2011): Seine beste Zeit erlebt "T-Sizzle" in Baltimore. Dort gewinnt er den Super Bowl und hält die Teamrekorde für Sacks und Forced Fumbles © Getty Images

CORNERBACK – RICHARD SHERMAN (San Francisco 49ers, 5x Pro Bowl, 3x All-Pro First Team): Die Legende schafft es vom College-Receiver und Fünftrunden-Draftpick zu einem der besten Cornerbacks der NFL. Mit der "Legion of Boom" wird er in Seattle zur Kultfigur. Seine 35 Interceptions sind die meisten der Dekade © Getty Images

CORNERBACK – PATRICK PETERSON (Arizona Cardinals, 8x Pro Bowl, 3x All-Pro First Team): Peterson ist der wohl beste Manndecker der Liga, er kann jeden Receiver komplett abmelden. In jedem seiner ersten acht NFL-Jahre schaffte er es in den Pro Bowl. Zudem gelangen ihm 2011 sogar vier Punt-Return-Touchdowns © Getty Images

FREE SAFETY – EARL THOMAS (Baltimore Ravens, 7x Pro Bowl, 3x All-Pro First Team): Bei den Seahawks ebenfalls Mitglied der Legion of Boom, die zwischen von 2012 und 2015 die beste Verteidigung der NFL war. Auch in Baltimore zeigt er nun seine Klasse © Getty Images

STRONG SAFETY – ERIC WEDDLE (L.A. Rams, 6x Pro Bowl, 2x All-Pro First Team): Das NFL-Pendant zu James Harden glänzt über die Jahre bei den Chargers und Ravens. In zwölf Jahren verpasst er zudem nur sieben Spiele © Getty Images

QUARTERBACK - TOM BRADY (New England Patriots, seit 2010 9x in Folge Pro Bowl, 2x MVP, 2x All-Pro First Team): Am Superstar der Pats geht auf Quarterback natürlich kein Weg vorbei. Insgesamt hält er über 50 NFL-Rekorde. Die Skandale (Spygate, DeflateGate, jetzt VideoGate) schweben aber auch über ihm © Getty Images

RUNNING BACK - ADRIAN PETERSON (Washington Redskins, seit 2010 4x Pro Bowl, 2x All-Pro First Team, 2012 MVP): Seine besten Jahre hatte "All Day" bei den Vikings, erlebte bei den Skins aber noch einmal eine Renaissance, zuletzt verbesserte er sich auf Rang fünf der ewigen Liste für Rushing Yards © Getty Images

WIDE RECEIVER – ANTONIO BROWN (ohne Team, 7x Pro Bowl, 4x All-Pro First Team): Vor sienem Chaos-Jahr 2019 war Antonio Brown über Jahre der beste Receiver der Liga. Kein Receiver hat in diesem Jahrzehnt mehr Touchdowns (75). 2014 und 2015 kam er insgesamt auf unglaubliche 265 Catches in 32 Spielen © Getty Images

WIDE RECEIVER – CALVIN JOHNSON (zurückgetreten, früher Detroit Lions, ab 2010 6x Pro Bowl in Folge, 3x All-Pro first Team): "Megatron" war der dominanteste Receiver seiner Zeit. Seine Kombination aus Größe und Schnelligkeit war praktisch nicht zu verteidigen. Trotzdem beendete er schon mit 30 Jahren seine Karriere © Getty Images

WIDE RECEIVER – JULIO JONES (Atlanta Falcons, 7x Pro Bowl, 2x All-Pro First Team): Der 30-Jährige schafft als einziger Spieler des Jahrzehnts fünfmal in Folge mindestens 1.400 Yards. Außerdem hat er als einziger Spieler der NFL-Historie drei Spiele mit mindestens 250 erfangenen Yards © Getty Images

TIGHT END – ROB GRONKOWSKI (retired, zurückgetreten, früher New England Patriots, 5x Pro Bowl, 4x All-Pro First Team): Seine 80 Touchdowns sind die meisten der Dekade. Gronk zieht die NFL mit seiner Klasse und Persönlichkeit in seinen Bann. Nur Verletzungen können ihn bremsen. Er hält ca. 30 NFL-Rekorde - die meisten für Tight Ends © Getty Images

OFFENSIVE TACKLE – TRENT WILLIAMS (Washington Redskins, 7x Pro Bowl): Über Jahre ist Williams einer der besten Left Tackle der NFL und beschützt diverse Redskins-Quarterbacks auf ihrer "Blind Side". Zwischen 2012 und 2018 wird er immer für den Pro Bowl nominiert. An seiner Klasse ändert auch die verpasste aktuelle Saison nicht © Getty Images

GUARD – ZACK MARTIN (Cowboys, 6x Pro Bowl seit Rookie-Jahr 2014, 3x All-Pro First Team): Der Erstrundenpick von 2014 war ein Volltreffer für die Cowboys. Martin ist erst der fünfte Lineman der Geschichte, der in seinen ersten sechs Jahren in den Pro Bowl berufen wird © Getty Images

CENTER – MAURKICE POUNCEY (Pittsburgh Steelers, 8x Pro Bowl, 2x All-Pro First Team): Der mit abstand beste Center der vergangenen Jahre trägt entscheidend zu den starken Jahren von Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell oder James Conner bei. In der gesamten Dekade ist er nur zweimal nicht im Pro Bowl vertreten © Getty Images

GUARD – MARSHAL YANDA (Ravens, 8x Pro Bowl, 2x All-Pro First Team): Der 35-Jährige holt mit den Ravens den Super Bowl. Seit 2011 verpasst er nur wegen eines Knöchelbruches einmal den Pro Bowl. Aktuell profitiert vor allem Lamar Jackson von seinen Fähigkeiten © Getty Images

