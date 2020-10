NFL: Patriots verlieren, Steelers und Titans bleiben ungeschlagen

Die New England Patriots müssen den nächsten Rückschlag verkraften. Trotz Cam Newtons Rückkehr wird es nun richtig eng im Playoff-Rennen.

Nach auskurierter Corona-Infektion hat Cam Newton mit seinen New England Patriots eine unerwartete 10:18-Niederlage bei den Denver Broncos kassiert. Der Serienmeister gerät dadurch immer mehr im Playoff-Rennen unter Druck.

Von einer solchen Bilanz können die Patriots aktuell nur träumen. Sie stehen mit nur zwei Siegen und drei Niederlagen in der AFC East hinter den Buffalo Bills (4:1) und wohl auch den Miami Dolphins (bisher 2:3), die gegen die Jets auf Siegkurs liegen. Die Playoffs rücken nach dem neuen Rückschlag in weite Ferne ( Die Corona-Probleme der Patriots)

Mayfield erwischt schwarzen Tag

Das Ticket für die Playoffs buchen können bald wohl die Steelers. Im wichtigen Duell gegen den Erzrivalen aus Cleveland waren sie in Topform und stehen nun bei 5:0. Die Demütigung ging sogar so weit, dass die Browns ihren Star-Quarterback Baker Mayfield nach einem Touchdown, 119 Passyards und zwei Interceptions im gesamten vierten Viertel auf die Bank setzten und Case Keenum aufs Feld schickten.

Steelers-Ballverteiler Ben Roethlisberger erlebte bei 162 Yards und einem Touchdown einen ruhigen Arbeitstag - dank des starken Laufspiels. James Coner, Benny Snell und Chase Claypool liefen allesamt in die Endzone. Überragend zudem die Defensive: So trug Minkah Fitzpatrick einen Pass von Browns-Quarterback Mayfield über 33 Yards in die gegnerische Endzone.