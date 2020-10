Formel 1: Haas-Teamchef Günther Steiner verteidigt Sebastian Vettel

Daher wurden vor allem in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Stimmen laut, dass der Heppenheimer bei Ferrari gescheitert sei. Auch Vettel selbst benutzte dieses Vokabular. Nicht einmal im teaminternen Duell mit Youngster Charles Leclerc könne sich Vettel mehr durchsetzen, führen seine Kritiker an.

WM-Titel mit Ferrari für Vettel schwierig

Im weiteren Verlauf der Diskussion präzisierte Steiner den Vorwurf an Ferrari: "Im Moment mit Ferrari Weltmeister zu werden, wäre wohl für jeden Fahrer schwierig", versuchte der 55-Jährige eine objektive Einschätzung der aktuellen Leistungsfähigkeit der Scuderia und erinnerte an die Vergangenheit in der Formel 1: "Es gibt immer Höhen und Tiefen in Teams. Es hat eine Zeit gegeben, wo Ferrari dominiert hat, es gibt jetzt die Zeit, wo Mercedes dominiert. Man muss immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das hat für Sebastian diesmal nicht geklappt."