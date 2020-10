BVB: Jadon Sancho im Formtief - Michael Zorc macht Hoffnung

Es lief nicht viel zusammen am Samstagnachmittag in der Sinsheimer Arena für den Superstar von Borussia Dortmund, der dann nach 64 Minuten ausgewechselt wurde.

Beim hart umkämpften 1:0-Sieg in Hoffenheim zeigte Sancho eine schwache Leistung. Die Zahlen: Sancho ging nur in zwei Dribblings, gab zudem zwei Torschüsse und eine Torschussvorlage ab. Nach acht Minuten hätte er die Schwarzgelben in Führung bringen können, vertändelte die gute Chance aber mit einem zu lässigen Heber, den TSG-Keeper Oliver Baumann mühelos fangen konnte.