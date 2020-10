Arjen Robben: Ex-Bayern-Star gibt bei Groningen Comeback

Nach rund einem Monat Pause ist Arjen Robben am Sonntagabend auf den Platz zurückgekehrt.

Der ehemalige Star des FC Bayern kam in der 76. Minute beim FC Groningen aufs Feld und gab sein Comeback beim 0:0 gegen den FC Utrecht.

Robben "verweigert" klassischen Move

Gegen Utrecht hatte Robben noch keine besonderen Aktionen. Einmal zog er wie so oft in seiner Karriere von rechts nach innen, ließ die Schusschance aber überraschend verstreichen und gab stattdessen ab. "Im Training habe ich zuletzt einige solche Schüsse abgegeben. Aber jetzt hatte ich das Gefühl, dass ich zu weit weg war", so der Flügelspieler bei Fox Sports.