Schalke 04 vor Derby gegen BVB: Fans mit Redebedarf nach Sieglos-Serie

Nach dem 20. Spiel in Folge ohne Sieg haben Schalkes Fans an der Arena Redebedarf. Ihre größte Sorge: Eine weitere bittere Pleite im Derby gegen den BVB.

20 Spiele in Folge ohne Dreier - die Sieglos-Serie geht nicht spurlos an Schalke 04 vorbei.

Nach dem 1:1 gegen Union Berlin , mit dem die Königsblauen immerhin einen neuen Vereins-Negativrekord von sieben Niederlagen in Folge verhinderten, kam es vor der Veltins-Arena zu einer Aussprache zwischen Mannschaft und Fans.

Rund 80 Ultras mit Redebedarf hatten sich im Anschluss an die Partie am Eingang West versammelt. Ihre größte Sorge: Dass die Negativserie auch im Derby bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag anhält.