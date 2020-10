Tottenham Hotspur vergibt bei Bale-Comeback 3:0-Führung gegen West Ham

Tottenham Hotspur fing sich in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleich © Getty Images

Tottenham Hotspur sieht gegen West Ham United wie der sichere Sieger aus. Doch die Gäste erzielen in der Schlussphase drei Tore - das letzte hat es in sich.

Ein unfassbares Weitschuss-Tor hat Tottenham Hotspur beim Comeback von Gareth Bale am 5. Spieltag der Premier League um den Sieg gebracht.

Manuel Lanzini hämmerte den Ball in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 3:3 aus etwa 20 Metern rechts oben in den Winkel, Spurs-Keeper Hugo Lloris streckte sich vergeblich.

Dabei hatte das Team von José Mourinho bis zur 82. Minute dank einer furiosen Anfangsphase noch mit 3:0 geführt. Heung-Min Son brachte die Gastgeber bereits nach 46 Sekunden in Führung, Harry Kane legte früh mit einem Doppelpack nach (8. und 16.).

In der 72. Minute durfte auch Rückkehrer Gareth Bale erstmals mitwirken. Doch das Spiel ging anschließend in die völlig falsche Richtung. Fabián Balbuena verkürzte in der 82. Minute auf 1:3, ein Eigentor von Davinson Sánchez drei Minuten später brachte die Spannung endgültig zurück.