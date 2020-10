Porsche Carrera Cup: Dylan Pereira gewinnt 3. Rennen, ten Voorde büßt ein

Dylan Pereira feiert am Red Bull Ring in Spielberg ein Triple. Der Pilot aus Luxemburg entscheidet alle drei Rennen für sich, sein Konkurrent kann ihm nicht folgen.

Der Pilot aus Luxemburg hat den dritten Umlauf des Porsche Carrera Cups auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewonnen. Beeindruckend ist dies vor allem deshalb, weil er bereits das Rennen am Samstag und auch den Umlauf am Sonntagmorgen für sich entschieden hatte.

Dabei war Pereira auch im dritten Rennen nicht von der Pole Position aus gestartet, dort stand zu Rennbeginn der Deutsche Laurin Heinrich. Pereira konnte aber bereits am Start seine Klasse zeigen und sich vom dritten auf den ersten Platz vorschieben. Pole-Setter Heinrich wiederum landete am Ende auf Rang zwei.

Ten Voorde büßt im WM-Kampf ein

Besonders verlief der Tag indes für Leon Köhler. Nachdem er am Samstag als Pole-Setter den Start komplett verschlafen und seinen Motor abgewürgt hatte, machte dieser am Sonntag bereits vor dem Rennen Probleme. Kurz bevor es in Richtung Einführungsrunde ging, fing der Motor des Deutschen extrem an zu qualmen. Hektisch schütteten die Mechaniker Wasser in den Motorraum, sodass Köhler trotzdem starten konnte. Und wie!