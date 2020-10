Wrestling: Kota Ibushi gewinnt G1-Turnier von NJPW erneut

Ibushi besiegte in einem mitreißenden Finale des G1 Climax 30 den als kommenden Star gehandelten SANADA und ist damit der dritte Showkämpfer, der die Konkurrenz in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewinnen durfte, nach Premierensieger Masahiro Chono (1991, 92) und Hiroyoshi Tenzan (2003, 04).

Kota Ibushi setzt Ticket für Hauptkampf bei Wrestle Kingdom noch aufs Spiel

Wrestle Kingdom wird einmal mehr als zweitägiger Event am 4. und 5. Januar 2021 im Tokyo Dome steigen. In diesem Jahr lockte die Show jeweils über 30.000 Zuschauer an - was 2021 aufgrund von Corona so nicht wiederholbar sein dürfte.