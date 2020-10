Stefan Effenberg: FC Bayern fast unschlagbar - Beim DFB geht es nicht nach Leistung

nach den großartigen Leistungen von Thomas Müller in den ersten Wochen der Saison stellt sich mal wieder die Frage: Sollte er wieder für die deutsche Nationalmannschaft spielen?

FC Bayern kann auf allen Hochzeiten tanzen

Wenn eine Mannschaft mit der Teilnahme an drei Wettbewerben umgehen kann, dann ist das der FC Bayern. Der Kader ist mittlerweile so gut und breit aufgestellt, auch in Sachen Qualität, dass es nicht das große Problem sein wird, jeden dritten Tag zu spielen.