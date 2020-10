BBL-Pokjal: Coronafall bei ALBA Berlin, Pokalspiel gegen Braunschweig abgesagt

Titelverteidiger ALBA Berlin kann sein Pokalspiel am Sonntag wegen eines Coronafalls in der Mannschaft nicht bestreiten.

Wie die BBL mitteilte, sei ein Spieler am Samstag positiv getestet worden, weshalb die für 18 Uhr am Sonntag in Bonn angesetzte Partie gegen die Basketball Löwen Braunschweig abgesetzt wurde.