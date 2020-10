Darts in Sindelfingen: Da Sousa schockt Michael van Gerwen

Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen schlägt die Stunde eines Underdogs: Michael van Gerwen weiß gegen "The Special One" nicht, wie ihm geschieht.

José Oliveira da Sousa spielt groß auf

"The Special One", wie de Sousa sich in Anlehnung an Landsmann José Mourinho nennt, spielte in Sindelfingen groß auf, schaffte gegen van Gerwen - im Halbfinale noch mit 7:1 gegen den Österreicher Mensur Suljovic erfolgreich - einen Average von 105,79 (sein Gegner: 92,43). Dadurch war er so konsequent am Drücker, dass "Might Mike" auch eine Checkout-Quote von 80 Prozent nicht half.