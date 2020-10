2. Bundesliga: Paderborn schlägt Hannover, Düsseldorf nur Remis

"Wir haben uns in den Zweikämpfen die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir müssen von der ersten Minute an anders auftreten", schimpfte Hennings. "Wenn man recht spät zum Ausgleich kommt, sollte man glücklich über den Punkt sein. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war mehr drin." Regensburg-Coach Mersad Selimbegovic ärgerte sich über "zwei verlorene Punkte, aber damit müssen wir leben".

Im eigenen Angriff fehlten den Düsseldorfern wie schon in den vorherigen Partien häufig die spielerischen Mittel, Pledl (54.) vergab per Kopf eine riesige Chance auf den Anschluss. Der Jahn verwaltete das Spiel und setzte selbst Nadelstiche. Nach Karamans Einzelleistung wurde es wieder spannend, dann war Torjäger Hennings zur Stelle. (SERVICE: Spielplan 2. Bundesliga )

Paderborn siegt gegen Hannover

Paderborn piesackte den Gegner besonders in der ersten Halbzeit mit aggressivem Pressing, was auch zum Führungstor führte. Startelf-Debütant Dörfler schlenzte an den Innenpfosten, der Ball prallte ins Tor (26.). Hannover war offensiv lange eine Enttäuschung, ernsthafte Torchancen waren selten. Nach einer Stunde verlor Paderborn langsam Kraft, Marvin Ducksch (62.) war dem Ausgleich nahe. Hannover drückte den SCP nun in die eigene Hälfte. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)