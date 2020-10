Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand vergleicht sich mit einem Löwen

Der schwedische Superstar des AC Mailand war nach positivem Coronatest in häuslicher Quarantäne und schaffte es gerade noch rechtzeitig für das Mailänder Derby.

Beim 2:1-Sieg der Rossoneri gegen Inter zeigte "Ibra" dann, dass ihm die Pause nichts anhaben konnte. Nachdem er in der 13. Minute einen Foulelfmeter im Nachschuss versenkte, legte er drei Minuten nach und war damit der gefeierte Mann des Abends.

Durch den Sieg liegt Milan mit der vollen Punktzahl an der Spitze der Serie A. Trotz seiner fast 40 Jahre ist Ibrahimovic noch immer der Antreiber in der Mannschaft. "Ich trage die Verantwortung, weil ich der Älteste in der Mannschaft bin. Ich akzeptiere es nicht, dass wir nachlassen, auch nicht im Training. Wir müssen 200 Prozent geben."