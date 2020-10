ADAC Formel 4: Jonny Edgar gewinnt zweites Rennen in Spielberg vor Crawford

Jonny Edgar hat auch den zweiten Umlauf in Spielberg gewonnen © Sport1

Was für ein Wochenende für Jonny Edgar.

Nach seinem Sieg am Samstag beim ersten Umlauf der ADAC Formel 4 auf dem Red Bull Ring in Spielberg, hat der Pilot von Van Amersfoort Racing auch das zweite Rennen am Sonntag gewonnen. Der Brite durfte sich dabei über einen Start-Ziel-Sieg freuen.